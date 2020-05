Patientenwohl vor Profitstreben

In Deutschland folgen erste Regionen diesem Vorbild. Dr. Burkhard Schropp war 14 Jahre lang Chefarzt am Klinikum Möckmühl im Landkreis Heilbronn. Dieses wurde jedoch, gemeinsam mit einem weiteren defizitären Krankenhaus, geschlossen. Heute operiert Dr. Schropp in einem neu errichteten Klinikum und bietet gleichzeitig eine ambulante Sprechstunde und kleinere operative Eingriffe am ehemaligen Standort Möckmühl an. "Meine Angst war, dass die Patienten, wenn das Krankenhaus in Möckmühl geschlossen wird, sich irgendwie andere Wege suchen. Die Angst hat sich aber Gott sei Dank nicht bestätigt. Gewonnen hat der Patient viel - ein großes Haus mit Gefäßmedizin, Kardiologie, Innere, Allgemeinchirurgie, alles vorhanden", erklärt Dr. Schropp.