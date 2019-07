plan b: Voller Einsatz im Urlaub

Anders als bei den üblichen Safaris werden sie nur wenige Großtiere sehen, denn die leben dort bewusst zurückgezogen, werden fast versteckt. Genau so soll es auch sein, denn gefährdete Tiere wie zum Beispiel Breitmaul- und Spitzmaulnashörner sollen sich im Park erholen können. Dafür wird ihr Bestand und ihr Wanderverhalten genau kontrolliert: Funkhalsbänder senden Signale, wo sich die Tiere gerade befinden, Fotofallen geben Aufschluss über ihr Sozialverhalten. Dies alles wird von Familie Hans dokumentiert. Thomas Hans ist davon überzeugt, etwas Sinnvolles zu tun: "Man weiß ja, dass diese Tiere vom Aussterben bedroht sind, und man möchte sie auch später noch den Enkelkindern zeigen können", beschreibt er seine Reise-Motivation.



Südafrika ist das erste Land der Welt, das für seine Volunteer-Projekte ein Qualitätssiegel erstellt hat. Seit Juni 2016 nehmen Freiwillige in "Fair Trade"-zertifizierten Programmen der örtlichen Bevölkerung keine Jobs weg, sondern schaffen im Idealfall neue Arbeitsplätze. Zusätzlich erhalten sie eine fachgerechte Betreuung. Für die "Volunteers" ist der Einsatz nicht ganz billig: Rund 1300 Euro zahlt Familie Hans pro Person.



Reisen und dabei Gutes tun geht aber auch günstiger und sogar vor unserer Haustür. Zum Beispiel mit WWOOFing (World-Wide Opportunities on Organic Farms = Weltweite Möglichkeiten auf Biobauernhöfen). Das heißt: vier bis sechs Stunden Arbeit am Tag, in der Regel auf einem Bauernhof. Dafür gibt es Kost und Logis umsonst. Ulrike Ehnes vom Eulenhof im baden-württembergischen Dogern nimmt seit sechs Jahren WWOOFer auf und ist begeistert. Denn die WWOOFer sind hochmotivierte Leute mit großem Wissenshunger, die schnell lernen und ihr richtig viel Arbeit auf dem Hof abnehmen. Ohne diese freiwilligen Helfer, das weiß sie, hätte sie ein Problem. "So viel kann ich keiner Honorarkraft zahlen, dass sie sich genauso reinhängt wie ein WWOOFer."



Möglichkeiten, sich im Urlaub aktiv zu betätigen, gibt es viele. Nicht nur in der Landwirtschaft oder beim Naturschutz werden Freiwillige gesucht. Auch Menschen mit handwerklichen Fähigkeiten sind willkommen, die bei der Restaurierung oder Sanierung von Gebäuden helfen.