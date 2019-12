Anders Energie produzieren

Das Klima schützen und gleichzeitig selbst davon profitieren. Das ist gar nicht schwer! Ein simples Beispiel: Wäsche bei 30 statt 60 Grad zu waschen macht sie genau so sauber und spart zusätzlich CO2, Strom, und somit auch Geld für den Verbraucher. Auf der dänischen Insel Samsø ist Strom auch ein großes Thema. Alle Inselbewohner produzieren vier Mal mehr Energie, als sie verbrauchen. Und das nicht nur fürs Klima – sondern weil es Geld erbringt und ein gutes Gefühl erzeugt. Vor zwanzig Jahren stieg Landwirt Jørgen Traneberg deshalb ins Energiegeschäft ein. Heute lehrt er Besuchern der Energieakademie gemeinsam mit Søren Hermansen, wie sie ohne fossile Brennstoffe auskommen können. Deutschlands Vorreiter in Sachen Energiewende ist die Region Rhein-Hunsrück. Und zwar, weil die Bewohner zusammen nachhaltige Energieprojekte planen, finanzieren und umsetzen. Seit einem Jahr gilt der Landkreis außerdem als Testlabor für Smart Grid, das intelligente Stromnetz der Zukunft. Was hier im Kleinen schon funktioniert, versorgt später im Idealfall ganz Deutschland mit Strom.