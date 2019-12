Koch-Challenge von plan b: CO2-Bilanz auf dem Teller

Klimaneutral kochen! Deshalb hat plan b Oliver und Yannick von rethinknation herausgefordert: Wer kocht die bessere Spaghetti Bolognese? Oliver und Yannick müssen in verschiedenen Kategorien punkten: CO2-Fußabdruck der Zutaten, Geschmack, Arbeitsaufwand und Kosten der Zutaten. Unterstützung gibt es von zwei Jokern: Ein Experte der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hilft beim Einkauf, ein Profikoch packt bei der Zubereitung mit an. Am Ende krönen sie die beste, klimafreundliche Bolognese!