"Pitch, der plan b-Podcast" ab 23. April 2021

In der ersten Folge geht es um Frauen und Finanzen. Natascha Wegelin, auch bekannt als "Madame Moneypenny" ermutigt Frauen, den Weg in Richtung finanzielle Unabhängigkeit einzuschlagen und gibt Tipps, wie das gelingt. Mit frischen Infos zeigt Nicole Klaski von "The Good Food" neue Wege um weniger Lebensmittel zu verschwenden. "Pitch, der plan b-Podcast" bietet in den nächsten Wochen auch Hörenswertes zu den Themen Verhütung für den Mann, zirkuläres Bauen oder bedingungsloses Grundeinkommen und scheut sich auch nicht vor Tabu-Themen wie Pornografie oder Sterben. Begleitet wird der Podcast von einem Instagram-Kanal. Hier kann sich die "Pitch"-Community weiter informieren und über neue Lösungsansätze austauschen.