Ich wollte mir zu gerne ein Land ansehen, das weltweit das Vorbild in Sachen Gleichstellung ist: Island. Bei meinen Recherchen am meisten überrascht haben mich die konkreten Schritte, die dort in Richtung gleiche Elternzeit gehen - per Gesetz. Die Folgen sind wunderbar: Nicht nur bauen Kinder zu Müttern UND Vätern ganz früh intensive Bindungen auf. Endlich ist es auch vorbei mit der Benachteiligung von Frauen bei Bewerbungen um lukrative Stellen, weil die vielleicht in den nächsten Jahren einen Kinderwunsch hegen könnten. Müssen beide Eltern zu gleichen Teilen die Erziehungszeit übernehmen, fällt dieses Hindernis einfach weg. Der Weg ist frei für Frauen, Spitzenpositionen zu besetzen, und da müssen sie hin, um Veränderung bewirken zu können: in Unternehmen, in der Politik, in der Gesellschaft und in unseren eigenen Köpfen.