Recherche zum Film

Unsere Suche nach zukunftsweisenden Initiativen führte uns zu Dr. Israel, Chefkardiologie im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Er hat 2010 das Projekt "Herzschrittmacher für Ostafrika" gegründet. In Deutschland werden jährlich schätzungsweise 100.000 Schrittmacher implantiert. Die meisten Geräte überleben ihre Träger und müssen nach deren Tod aufwendig entsorgt werden, weil sie bei der Feuerbestattung explodieren und bei der Erdbestattung die Erde verschmutzen. Als Dr. Israel mit seiner kenianischen Frau Nairobi besuchte, sah er, dass 95% der Menschen dort sich niemals einen Schrittmacher leisten könnten. Er entschied, in Deutschland die gebrauchten, aber funktionsfähigen Geräte zu sterilisieren und Bedürftigen einzusetzen. In Deutschland ist dies verboten. Der Herzspezialist fährt zwei Mal im Jahr nach Kenia und Sambia und implantiert ehrenamtlich Herzschrittmacher. Wir haben ihn nach Nairobi begleitet. Innerhalb von vier Tagen hat er zehn Menschen operiert, die ohne dieses Projekt über mehrere Wochen qualvoll erstickt wären. Eine davon ist die 14-jährige Mercy, eine Halbwaise, deren Familie nicht mal das Durchschnittsgehalt von 630 Dollar im Monat verdient. Ein Schrittmacher kostet in Kenia 5.000 Dollar. Dieses Projekt inspiriert zu der Frage, ob wir nicht in Deutschland zusätzlich zu Organen auch medizinische Hilfsmittel wie Brillen, Hörgeräte oder Prothesen spenden könnten, denn was wir achtlos als Müll wegwerfen, kann andernorts Leben retten.