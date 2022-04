Recherchen zum Film

Der Zirkuswagen am See der Autorin Frédérique Veith

Die letzten 2 Jahre habe ich die Sommerferien mit meiner Familie nicht am Strand in Frankreich oder Italien verbracht, sondern nur 2,5 Stunden Fahrtzeit von meiner Berliner Wohnung entfernt in einem Zirkuswagen am See. Schuld war natürlich die Corona-Pandemie. Doch seither hat sich bei mir ein Gefühl eingestellt, das das Leben auf dem Land mir einen guten Ausgleich gibt, die Ruhe, die Natur, alles ist übersichtlicher und stressfreier. Das hat mich dazu veranlasst mehr Zeit auf dem Land zu verbringen - Homeoffice im Zirkuswagen ist jedenfalls prickelnder als in der City – und so konnte ich raus aus der Sommertouristenrolle selber das Landleben testen.