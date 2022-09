Recherche zum Film

Die Kollegen dort haben bereits eine Geschichte um die SEEED-Konzerte in der Berliner Wuhlheide und die Nachhaltigkeits-Agentur "The Changency" von Sarah Lüngen und Katrin Wipper recherchiert. Das Besondere: zum ersten Mal soll wissenschaftlich erhoben werden, ob Anreise per Rad, Taschenaschenbecher, veganes Essen und Co. wirklich den gewünschten Effekt haben. Professor Thomas Sakschewski von der Berliner Hochschule für Technik will das in einer Studie zusammenfassen. Sarah Lüngen bringt mich mit ihm in Kontakt.