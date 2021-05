Doch bei einer Anwendung war ich sicher, dass sie uns in den nächsten Jahren buchstäblich überrollen wird: das autonome Fahren. Schnee von gestern – meinten viele meiner Fernsehkollegen. „Die Amis fahren uns doch schon längst auf und davon.“ Ich wälzte also Artikel und mir fiel auf, dass die „Amis“ das autonome Fahren vor allem besser verkaufen. In Deutschland hat es ein Imageproblem. Technisch nicht ausgereift, Haftungsfragen ungeklärt. Doch da las ich in der Zeitung, dass gerade Deutschland mit einem Gesetzentwurf zum autonomen Fahren Vorreiter sein will. Das Thema ist also aktuell. So konnte ich die Redaktion überzeugen. Auch, weil wir in einem Auto mitfahren wollten, wo wir möglichst vielen Sensoren, Kameras und Algorithmen bei der Arbeit zusehen können. Andreas Geiger vom Cyber Valley verwies mich schließlich an seinen Doktorvater, Christoph Stiller, vom Karlsruher Institut für Technologie. Der habe ein Testfahrzeug, mit dem er regelmäßig Daten sammeln muss - im normalen Stadtverkehr.