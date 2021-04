Recherchen zum Film

An einem ganz anderen Hebel setzt die Firma Superseven aus Börnsen bei Hamburg an. Die drei Gründer*innen wollen das größte Problem am Plastik bekämpfen: Die Tatsache, dass es ewig hält und sich in der Natur nicht zersetzt. Auf der Suche nach Alternativen wurden sie in der Vergangenheit fündig. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurde unter dem Namen Zellophan eine Kunststofffolie aus natürlichen Rohstoffen entwickelt. Durch das Aufkommen von Erdöl-basiertem Plastik, das billiger und haltbarer war, wurde diese Erfindung verdrängt und geriet in Vergessenheit. Superseven hat die alten Rezepte wiederentdeckt und sich zum Ziel gesetzt, kompostierbare Verpackungslösungen für den Lebensmittelbereich zu entwickeln. Da die Firma diese Idee nicht exklusiv besitzt, konkurriert sie auf dem Markt mit weiteren Anbietern. Nach unserer Recherche bietet Superseven das überzeugendste Gesamtpaket für die industrielle Anwendung. Warum sollte eine Verpackung ewig halten, wenn sie doch nur kurz zum Verpacken benutzt wird, fragen die Superseven-Macher:innen völlig zurecht und arbeiten weiter an ihrer Vision: Verpackungen nach der Verwendung schadstofffrei in den biologischen Kreislauf zurückzuführen.