Die Recherche zum Film

Gestartet haben wir unsere Recherche in Deutschland an der Nordsee. Hier steigt das Wasser aktuell um vier Millimeter im Jahr. Das Landesamt für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz rüstet deshalb die Deichlinie entland der Nordsee auf. Aber anders als früher werden die Deiche heute mit einem sogenannten Klimazuschlag berechnet. Ingenieur Jorne Heinrich hat uns auf der Deich-Baustelle am Hauke-Haien-Koog gezeigt, was das bedeutet: Der Deich wird aktuell so gebaut, dass er auch bei einem um einen Meter gestiegenen Meeresspiegel noch sicher halten kann. Und kommende Generationen müssen im Fall einer notwendigen weiteren Erhöhung keine teuren Umbauarbeiten mehr vornehmen. Denn die Deichkrone wurde so breit geplant, dass man dort einfach Erde aufschütten kann – und den Deich damit günstig um einen weiteren Meter erhöht -, sollte der Meeresspiegel auch nach 2100 weiter ansteigen.