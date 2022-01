Recherchen zum Film

Wir stoßen auf den Akustik-Experte Christian Popp aus Hamburg. Schnell wird klar, er ist nicht nur bestens vernetzt, sondern auch super kompetent in Sachen Lärmreduktion. Mit ihm gehen wir zu verschiedenen Hauptverkehrsstraßen. „Keiner kann hier richtig schlafen oder das Fenster auf Kipp stellen“, stellt er fest. Wir lernen, dass in Dezibel gemessen wird, dass es Grenzwerte gibt - 65 dB am Tage und 55 dB in der Nacht und dass sie jeden Tag permanent überschritten werden. Um diesen Straßenlärm zu verringern, gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten, erklärt Christian Popp. Er stellt uns sogenannte „bewohnte Querriegel“ vor, Hausriegel, mit denen Lücken zwischen Häusern geschlossen werden und zwar so, dass die dahinterliegenden Gärten wie gedämmt wirken. „Kleine Naturparadiese entstehen hier“, erklärt unser Experte. Außerdem werden mit solchen Querriegeln zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: weniger Lärm im Wohnblock und zugleich mehr dringend benötigter Wohnraum. Eine verblüffend einfache Idee: Küche, Bad und Abstellräume werden zur Straße ausgerichtet, die Wohn- und Schlafräume dagegen zu den lärmberuhigten Gärten. Cleveres Konzept! Und es wirkt. Eine echt konstruktive Lösung.