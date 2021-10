Ich stieg tiefer in die Recherche ein und stieß auf scharfe Kritik an der Lederindustrie. Der europäische Schnellwarndienst für Verbraucher (RAPEX) warnt immer wieder vor Kinderschuhen, Jacken oder Gürteln, die giftiges Chrom VI oder Formaldehyd enthalten. Die Chemikalien entstehen bei nicht fachgerechter Gerbung von Leder. Sie können Allergien auslösen und sind krebserregend. Das gefährdet die Arbeiter in den Gerbereien und die Kunden. In Europa passiert das aufgrund strenger Kontrollen nicht, aber wo das Leder unserer Jacken und Schuhen herkommt, ist häufig nicht nachvollziehbar.