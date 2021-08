Recherchen zum Film "Pils, Kölsch und rotes Öl"

Die Quartiermeister aus Berlin wiederum schaffen es, mit Bier Gutes zu tun. Sie lassen ihre Biere in Genossenschaftsbrauereien brauen. Brauereien, die unabhängig sind, gab es früher in jeder Ortschaft in Bayern, weil die Bauern dort ihr Getreide hinbringen konnten und auch Mitbesitzer waren. Dann haben die Großkonzerne die Kleinen aufgekauft, oder sie mussten schließen, weil sie dem Preisdruck nicht standhalten konnten. Jetzt erleben sie so langsam eine Wiederbelebung. Die Brauerei Gut Forsting vor den Toren Münchens blickt auf 150 Jahre Firmentradition. Kein Wunder, dass die Quartiermeister genau hier ihr erstes Weizenbier brauen lassen, von dem sie 10 Cent pro Liter an gemeinnützige Vereine spenden. Sie spenden nicht nur, sondern setzen auch noch ein gesellschaftliches Zeichen. Ihre Etiketten zieren reale Personen, die sich gesellschaftlich und vor Ort engagieren. Also sich gleichzeitig etwas Geschmackvolles gönnen und Gutes – eine super Idee, einfach mal nachhaltig und anders zu wirtschaften.