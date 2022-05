Mareen Michell testet als erste Mieterin die neue App des Klimaquartiers

Manches lässt sich im Kleinen machen. Ich habe mein Leben lang zur Miete gewohnt. Immer in Stadtwohnungen, selten im Neubau. Einen Einfluss auf meine Wärmeversorgung hatte ich somit nie. Nur beim Strom habe ich während meines Studiums alle meine WGs zum Naturstrom gebracht – aus Überzeugung so den Ausbau erneuerbarer Energien zu unterstützen und aus Kostengründen: niedriger Basispreis, höherer Verbrauchspreis pro Kilowattstunde und damit, durch den Verbrauch, immer Einfluss auf die Kosten ­– so die Idee für arme Student:innen. Heute lebe ich in einem Altbau mit 3,50 Meter Deckenhöhe in Berlin. Hohe Heizkosten sind da vorprogrammiert, die Wohnung ein energetischer Super-GAU. Beim Naturstrom sind wir immer noch. Die Idee von damals hat sich über die letzten 15 Jahre bewährt. Energie sparen, wo es geht.