Besser schlafen

Dr. Hans-Günter Weeß konzentriert sich darauf, das Schlafverhalten seiner Patienten zu ändern. Viele haben verlernt, abends zur Ruhe zu kommen. E-Mails beantworten bis spät in den Abend, surfen und chatten in den sozialen Netzwerken, das alles hält unsere Gesellschaft wach. Im Bett lässt sich das Gedankenkarussell dann nicht abschalten. Dr. Weeß wendet ein Vier-Stufen-Programm an, je nach Schweregrad der Schlafstörung reicht das von Einzelgesprächen mit dem Patienten über Gruppenseminare bis hin zur stationären Aufnahme.