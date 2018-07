Achtung Europa!

Ulrike Guérot

Warum Europa eine Republik werden muss!

Eine politische Utopie.

Dietz Verlag, 2016



Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot (*1964), Direktorin des European Democracy Labs an der European School of Governance in Berlin, streitet in ihrem Buch für ein neues, "republikanisches“ Europa. Die EU, so, wie sie derzeit ist, sei nicht wirklich demokratisch, sie sei unfähig zu großen Reformen und diene im Grunde nur dem Markt. Von nationalen Interessen zersetzt und vom Rechtspopulismus bedroht, sieht sie für das bisherige EU-Modell keine Zukunft. Der Ausweg liegt für Guérot in einer europäischen Republik, in dem nicht nur der Markt, sondern zum Beispiel auch die Steuergesetze vereinheitlicht sind. Europa brauche ein echtes europäisches Dach statt einer Triade aus Kommission, Parlament und Rat.



Guérot fordert nicht weniger als eine Auflösung der Nationalstaaten und eine echte europäische Regierung, in der jede Stimme gleich viel zählt, egal ob aus Deutschland, Polen oder Griechenland. Dabei beruft sie sich auf die etwa 70 Prozent der Bürger, die ein solches Europa angeblich wollen. Was fehlt ist allerdings der Beleg, ebenso wie die Beschreibung eines realistischen Weges in einer von BREXIT und der Aufhebung der Schengen-Grenze gebeutelten Europa.