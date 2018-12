Welt in Bewegung

The Expanding Circle: Ethics, Emotion and Moral Progress

Princeton University Press, April 2011

ISBN-10: 0691150699



Der utilitaristische Philosoph Peter Singer fragte dereinst seine Studenten, die täglich an einem See entlang zur Uni gingen, ob sie einem ertrinkenden Kind zu Hilfe eilen würden, oder ob sie nasse Kleidung und das Verpassen der ersten Vorlesung davon abhalten würden. Selbstverständlich wäre das Retten des Kindes oberste Priorität, erklärten die Studenten. Würde es denn einen Unterschied machen, so Singer weiter, wenn dieses Kind weit entfernt von uns, in einem anderen Land etwa, in die gleiche lebensbedrohliche Not geraten würde? Und wir wären wieder die einzigen, die es retten könnten – diesmal sogar ohne jegliche Gefahr für uns selbst. Diese Konstellation, so die meisten Studenten, unterschiede sich nicht von der ersten – man würde selbstverständlich ebenfalls helfen. Singer erwiderte, jeder von uns sei jetzt und hier in dieser Situation, könne heute noch ein Menschenleben retten. Für den Preis einer neuen CD, eines Tshirts oder eines Restaurantbesuchs. Doch kaum einer tut es. – Wie beklemmend aktuell Singer mit seinem Gleichnis ist, zeigen die Bilder des ertrunkenen Syrischen Jungen am Strand von Bodrum.