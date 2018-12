Rasender Stillstand

Prof. Hartmut Rosa, geboren 1965 in Lörrach, ist deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler an der Universität Jena. Außerdem ist er seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt.

Rosa studierte Politikwissenschaften, Philosophie und Germanistik in Freiburg. Er promovierte 1997 mit einer Arbeit über den kanadischen Politikwissenschaftler Charles Taylor und die mit ihm verbundene „Kommunitarismus-Debatte“



Rosas Forschungsschwerpunkt aber liegt schon seit einigen Jahren in der Frage nach den Gründen einer in der Moderne zunehmenden sozialen Beschleunigung, die Rosa in verschiedenen kulturelle Bereichen unserer Gesellschaft ausgemacht hat.

2004 habilitiert er mit der Studie „Soziale Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne“, in der Rosa die Ursachen der stetigen und unaufhaltsamen Beschleunigung in der Dominanz des kapitalistischen Systems ausmacht. Burnouts und Stress im Beruf wie im Privaten hätten eine Entfremdung des Menschen zur Folge (2005 als Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft erschienen.)



2013 folgte die zusammenfassende Schrift Beschleunigung und Entfremdung - Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2013).

2006 erhielt Rosa den Forschungspreis für Grundlagenforschung des Landes Thüringen.

Er ist außerdem Direktor des Kollegs „Postwachstumsgesellschaften“ in Jena.

Prof. Rosa ist seit 2008 Mitherausgeber des internationalen Wissenschaftsjournals Time and Society.

2013 begleitete Hartmut Rosa den Bundespräsidenten Gauck als Staatsgast auf dessen Frankreichreise.

