Gutes Deutschland - Böse Kriege

Prof. Herfried Münkler wurde am 15.08.1951 in Friedberg (Hessen) geboren. Er lehrt als Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte.



Münkler studierte Germanistik, Politikwissenschaften und Philosophie in Frankfurt und legt 1977 sein 1. Staatsexamen für Lehramt an Höheren Schulen ab. Es folgte seine Dissertation über Machiavelli ("Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz"), die heute noch als Standardwerk gilt. 1987 habilitierte er zum Thema "Staatsraison. Ein Leitbegriff der Frühen Neuzeit". Seit 1992 hat Münkler den Lehrstuhl für Theorie der Politik im Fachbereich Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin inne.



Spezialgebiete: Wandel von Sicherheitspolitik und Kriegsführung



Münkler gilt als der Experte für Kriegsgeschichte, Kriegstheorie und Sicherheitspolitik. Er war außenpolitischer Berater der Bundesregierung, erhielt 1995 den Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung (2005), den Philip Morris Forschungspreis (2005) und 2009 den Preis der Leipziger Buchmesse für seine Arbeiten zu den "Gesellschaften der Moderne“. Münkler ist außerdem in zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten vertreten und ist Mitglied verschiedener sicherheitspolitischer Gremien.



Neben seinen Werken über Machiavelli und Clausewitz, sowie die deutschen Mythen fanden "Der große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918" (2013) und "Kriegssplitter. Die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert" (2015) große Beachtung. Gerade in seinem letzten Buch befasst sich Münkler mit dem signifikanten Wandel der Kriegsführung und der Bedeutung des weltweiten Terrors für die Sicherheitspolitik der Hegemonialstaaten.