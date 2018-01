Heimatliebe - Fremdenhass

Der gelernte Germanist, Politikwissenschaftler und Journalist hat schon während seines Studiums im Journalismus gearbeitet. Die beruflichen Stationen waren nach seinem Diplom in Bamberg unter anderem die Augsburger Allgemeine Zeitung, der Süddeutsche Rundfunk und die Badische Zeitung. Für die Süddeutsche Zeitung war er ab 1996 zunächst Parlamentskorrespondent in Bonn und Berlin, dann Korrspondent in London. 2005 übernahm er die Leitung der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin und wechselte 2007 zum SPIEGEL. Dort war er zuletzt stellvertretender Büroleiter im Berliner Parlementsbüro, von wo er 2012 zum Politmagazin Cicero wechelte, das Schwennicke bis heute als Chefredakteur führt.



Der 1966 in Bonn geborene Christoph Schwennicke ist verheiratet und hat ein Kind.

