Herrschaft der Zahlen

Rationalität

Eine Weltgeschichte. Europäische Kulturgeschichte und Globalisierung

Wilhelm Fink 2012



Der Literaturwissenschaftler Silvio Vietta (*1941) untersucht in seinem Buch die Entwicklung der westlichen Rationalität von der griechischen Antike bis in die Gegenwart. Einzelne Untersuchungen widmen sich unter anderem dem Verhältnis von Rationalität und Zahl und Rationalität und Geld. Dabei sieht Vietta die Geschichte des rationalen Denkens sowohl als Fortschritt und Erfolg wie als Gefahr. Denn einerseits ist der Umgang der Menschen mit Rationalität oft nicht rational und zum anderen verengen rationale Denkungsmuster die Perspektive auf die Welt. Dagegen macht sich Vietta in seinem äußerst profunden und umfassenden Werk für ein besseres Verständnis der Möglichkeiten und den Grenzen rationalen Denkens stark. Dabei plädiert er dafür, den Eigenwert der sinnlichen Erfahrung aufzuwerten und damit die realen Lebensbedürfnisse des Menschen besser in den Blick zu bekommen. In einer Zeit, in der die Rationalität keine neuen Welten mehr erobern kann, muss sie sich reflexiv auf sich selbst besinnen und ihren Herrschaftsanspruch relativieren. Nur so kann sie in Zukunft den Menschen dienen, statt sich zu verselbständigen und eine unmenschliche Gesellschaft hervorzubringen – ein Problem, dass sich im digitalen Zeitalter tatsächlich in aller Dringlichkeit stellt.