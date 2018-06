Geld regiert die Welt

Geboren 1971 in Bonn, ist Fratzscher seit 2013 Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und gilt als einer der wichtigsten Ökonomen Deutschlands. Er ist außerdem Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität Berlin und Berater von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel.



Fratzscher studierte Wirtschaftswissenschaft an der Uni Kiel und setzte sein Studium in Harvard und in Cambridge fort. 2002 erlangte er am European University Institute Florenz seinen PH. D. in Wirtschaftswissenschaften. Von 1997 bis 1998 arbeitete er für das Harvard Institute for International Development in Jakarta und beriet die indonesische Regierung. Seit 2001 arbeitete Fratzscher für die Europäische Zentralbank. Hier leitete er die Abteilung für internationale wirtschaftspolitische Analysen. 2007 erhielt er den Kiel Institute Excellence Award in Global Economic Affairs und den CEPR Prize for the Best Central Bank Paper.



2014 veröffentlichte Marcel Fratzscher sein pro-europäisches Buch “Die Deutschland-Illusion”, indem er davor warnt, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Deutschland nachzulassen drohe und man keinesfalls vor etwaigen wirtschaftlichen Krisen gewappnet sei. 2016 erscheint sein vieldiskutiertes Buch „Verteilungskampf – Warum Deutschland immer ungleicher wird“. Seine Warnung: die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander und der Verteilungskampf drohe zu eskalieren.