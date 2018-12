Nikolaus Blome, geboren 1963 in Bonn ist seit 2015 stellvertretender Chefredakteur der BILD-Zeitung. Zuständig für den Politik- und Wirtschaftsresort. Diesen Posten hatte er zuvor schon von 2011 bis 2013 inne, Dazwischen war er Leiter des Hauptstadtbüros beim SPIEGEL.



Blome absolvierte nach 2 Jahren als Zeitsoldat ein Studium in Geschichte an der Uni Bonn und besuchte anschließen von 1990 bis 1991 die Henry-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Er arbeitete zunächst beim TAGESSPIEGEL und wechselte dann zum Axel-Springer-Konzern. Dort war von 1997 bis 2006 für DIE WELT tätig und bekleidete zuletzt den Posten des stellvertretenden Chefredakteurs. Es folgte seine Zeit bei der BILD-Zeitung. Sein Wechsel zum SPIEGEL von 2013 bis 2015 war dort umstritten. Im November 2015 erfolgte seien Rückkehr zur BILD-Zeitung.



Blome sitzt in der Jury des Theodor-Wolff-Preises, den er selbst 2007 erhielt. Weitere Auszeichnungen sind der Förderpreis der Friedrich und Isabel Vogel-Stiftung (1994), der Förderpreis für Wirtschaftspublizistik der Ludwig-Erhard-Stiftung (1995), der Herbert Quandt Medien-Preis (2011) und der Henri-Nannen-Preis (2014) für beste investigative Leistung (zusammen mit neun weiteren Kollegen des SPIEGEL)



Seit 2011 steht Blome gemeinsam mit Jacob Augstein in dem PHOENIX Format „Augstein und Blome“ vor der Kamera. In dem Streitgespräch vertritt Blome gegen Augstein seine liberal-konservative Haltung zu Themen der Zeit.



Blome ist verheiratet und hat zwei Kinder.