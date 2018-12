Wie natürlich ist unsere Natur?

Andrea Wulf ist eine deutsch-britische Kulturhistorikerin.



Sie wurde 1972 als Kind deutscher Entwicklungshelfer in Neu-Delhi geboren. In Lüneburg studierte sie Kulturwissenschaften und machte am Royal College of Art in London ihren Master in Designgeschichte. Sie lebt als Autorin in England und schreibt für alle großen britischen Zeitungen.



In den Jahren 2005 bis 2011 publizierte sie drei Bücher zur kulturhistorischen Bedeutung von Gärten – besonders in der britischen Geschichte. (This Other Eden. 2005, The Brother Gardeners. 2009, Founding Gardeners. 2011). In der BBC trat sie zudem erfolgreich als Moderatorin von Park- und Gartensendungen in Erscheinung.



2015 sorgte ihre ebenso aufwändige wie unterhaltsam geschriebene Humboldt-Biografie zunächst in England und den USA für Aufmerksamkeit und stürmte dann auch in Deutschland die Bestseller-Listen (Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Bertelsmann, München 2016). Die Kritik würdigt Wulfs Bemühen, Alexander von Humboldt, den großen Naturforscher und Gelehrten des 19. Jahrhunderts, einem breiten Publikum nicht nur als den Entdecker einer vernetzten Ökologie zu präsentieren, sondern auch als einen Pionier der Umweltbewegung.



Für ihre Humboldt-Biografie erhielt sie mehrere Preise. Den Costa Book Award, den Los Angeles Times Book Prize und den Royal Society Science Book Prize. 2016 erhielt sie zudem den Bayerischen Buchpreis.

Bildquelle: Antonia Gern