Ewige Kriege

Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte

C.H.Beck 2017



Michael Lüders, ehemaliger ZEIT-Journalist und Nahost-Experte, schildert in seinem jüngsten Buch den Anteil der USA an der Eskalation des Bürgerkrieges in Syrien. Lüders zitiert freigegebene Geheimdienstdokumente und geleakte Emails um zu zeigen, wie stark die USA in Syrien interveniert haben und auch Dschihadisten in großem Umfang mit Waffen belieferten, um das gegnerische Assad-Regime zu Fall zu bringen. Für Lüders beweist der Syrien-Krieg, dass ein von außen gesteuerter „Regime Change“ im Nahen Osten nicht möglich ist und dass ein geplanter Regierungswechsel leicht in einen Flächenbrand ausartet. In seiner starken Betonung der Rolle der USA und des Westens versteht sich das Buch als eine Art „Gegenaufklärung“ zu dem in den westlichen Massenmedien oft verbreiteten Eindruck, die Schuldigen am Krieg in Syrien seien einzig das Assad-Regime, Russland und der Iran.