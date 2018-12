Komplexe Welt - Ratlose Menschen

Alexander Kluge wurde am 14. Februar 1932 in Halberstadt geboren. Nach dem Abitur in Berlin studierte er Rechtswissenschaften, Geschichte und Kirchenmusik in Marburg und Frankfurt/Main (u. a. bei Theodor W. Adorno).



Als Assistent von Fritz Lang kam Kluge 1958 zum Film. 1962 war Kluge Mitinitiator des als Abkehr vom alten deutschen Film formulierten "Oberhausener Manifestes". Mit seinem ersten, auch international erfolgreichen und ausgezeichneten Spielfilm "Abschied von gestern" (1966), gab er nach Kritikermeinung als Vordenker des Autorenkinos der Bewegung des Neuen Deutschen Films ein Motto und ein Meisterwerk. Vielbeachtet folgten u. a. "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos" (1968) "Deutschland im Herbst" (1978 mit anderen Autoren), "Der Kandidat" (1980; über Franz Josef Strauß) und "Krieg und Frieden" (1982/83; über die Raketenkrise).



In den 1980er Jahren drehte Kluge Essayfilme wie "Die Macht der Gefühle" (1983; ZDF, 1985) und "Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit" (1985; ZDF, 1988), die - wie auch die vorausgegangene Arbeit "Die Patriotin" (1979) - aus inszenierten und dokumentarischen Mosaiksteinchen zusammengesetzt wurden. Zwischen seinen Filmen publizierte er hochgelobte Romane, wie "Schlachtbeschreibung" (64), „Chronik der Gefühle“ (00) und zuletzt „Kongs große Stunde“ (15). 2003 wurde er für sein literarisches Schaffen mit dem Georg Büchner-Preis ausgezeichnet.



Zusammen mit dem Soziologen Oskar Negt schrieb Kluge "Öffentlichkeit und Erfahrung" (73) und "Geschichte und Eigensinn" (81). Seine Idee des "Herausgeber-Fernsehens" setzte Kluge mit der Gründung der Produktionsfirma DCTP (Development Company for Television Programs) um. Ab Mai 1988 sendet die mit einer eigenen nordrhein-westfälischen Sendelizenz ausgestattete DCTP, deren Geschäftsführer Kluge ist, ihr unabhängiges Programm auf RTL und SAT.1. Berühmt wurde Alexander Kluge mit seinen Interviews, in denen er Gesprächspartner befragt, die bisweilen, wie Peter Berling oder Helge Schneider fiktive Rollen einnehmen.

