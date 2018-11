Wann kommt der Kommunismus?

Karl Marx und Friedrich Engels



Die deutsche Ideologie



Zernodot Verlagsgesellschaft, 2011



Das in der Sendung genannte Zitat vom kommunistischen Ziel eines selbstbestimmten Lebens, in dem jeder Hirte, Fischer, Viehzüchter oder Kritiker sein kann, ohne dass er sich auf eines als Lohnarbeits-Beruf festlegen muss, ist eine der berühmtesten Passagen der „Deutschen Ideologie“. Zugleich ist es Marx‘ erste Definition des Kommunismus. In diesem Frühwerk bilanzieren die Autoren den Zeitgeist gegen Mitte des 19. Jahrhunderts anhand der drei Protagonisten Ludwig Feuerbach, Max Stirner und Bruno Bauer. Ein solcher Zeitgeist sei dann „Ideologie“, wenn als Interesse aller verkauft wird, was nur das Interesse der Mächtigen ist: „Die herrschenden Gedanken sind immer die Gedanken der Herrschenden“. Im Hinblick auf den Begriff der Arbeit träumen Marx und Engels in ihrem ersten gemeinsamen Werk von einer Aufhebung der Entfremdung und der industrialisierten Arbeitsteilung. Besonders bemerkenswert ist, dass sie sich mit Arbeitsfeldern wie „Hirte“, „Fischer“ oder „Viehzüchter“ gedanklich noch in einer aristokratischen Agrargesellschaft bewegen und nicht in der Industriegesellschaft, die Friedrich Engels kurz zuvor in Manchester hatte studieren können.