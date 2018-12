Wozu Glauben?

Feridun Zaimoglu, 1964 im türkischen Bolu geboren, lebt seit seiner Kindheit in Deutschland. Bekannt wurde Zaimoglu mit Werken wie "Kanak Sprak", "Leyla", "Liebesbrand" oder "Hinterland". Kürzlich ist sein neuester Roman "Siebentürmeviertel" erschienen. Feridun Zaimoglu wuchs als „Gastarbeiter-Kind“ in München, Bonn und Berlin auf. Seit 1984 ist er in Kiel zuhause.



Feridun Zaimoglu studierte in Kiel Kunst und Humanmedizin, arbeitet als Schriftsteller, Maler, Dramatiker, Drehbuchautor und Journalist. Seinen Durchbruch erlebte er 1995 mit einem Buch, dessen Titel zu einem sprichwörtlichen Begriff geworden ist: „Kanak Sprak“, die kunstvollen Sprachprotokolle zorniger junger Migranten. Mit „Abschaum“ (1997) veröffentlichte Zaimoglu das Lebensprotokoll eines drogenabhängigen Kleinkriminellen, das später unter dem Titel „Kanak Attack“ verfilmt wurde. Mit dem vielgelobten Erzählband „Zwölf Gramm Glück“ gelang ihm 2004 der Schritt vom Kultautor zum anerkannten deutschen Schriftsteller. Als „literarischer Erotiker“ bezeichnete ihn die Neue Zürcher Zeitung.



Ein ewig Suchender und Finder

Ebenso wie in seinen Erzählungen geht es in Zaimoglus Romanen um die Suche nach dem Glück am Rande der Gesellschaft, um das Suchen und Finden von Beziehungen, von Heimat zwischen Deutschland und der Türkei. Mit Romanen wie „Leyla“ (2006), „Liebesbrand“ (2008), „Hinterland“ (2009) und „Ruß“ (2011) unterstrich der enorm produktive Autor seinen Rang. Zuletzt erschien 2015 der Roman „Siebentürmeviertel“, ein großes historisches Familienpanorama des Istanbul der 1930er und 1940er Jahre.

Zaimoglu setzte sich engagiert in der Integrationsdebatte ein, war 2006 Mitglied der Ersten Deutschen Islamkonferenz und nahm 2009 für die Grünen an der Wahl des Bundespräsidenten teil. Zaimoglu wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. So erhielt er unter anderem den Ingeborg-Bachmann-Preis der Jury (2003), den Adelbert-von-Chamisso-Preis (2004), das Villa Massimo-Stipendium (2005), den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein (2006), den Belletristik-Corine-Preis (2008), den Preis der Literaturhäuser (2012), sowie den Mainzer Stadtschreiber-Literaturpreis (2015). Mit dem ZDF realisierte er die Dokumentation "Istanbul von vorne" als Bestandteil des Stadtschreiberpreises. (siehe auf dieser Seite rechts)

Bildquelle: imago