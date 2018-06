Von deutschem Wesen

Jakob Augstein, geboren 1967 in Hamburg, ist Journalist und Verleger. Augstein studierte von 1989 bis 1993 Politikwissenschaften an der FU Berlin und in Paris sowie Germanistik und Theaterwissenschaften. Anschließend arbeitete er sechs Jahre für die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG in München und Berlin. Ab 2005 war er als Autor für die ZEIT tätig.



Heute schreibt er für SPIEGEL ONLINE die viel diskutierte Kolumne S.P.O.N. – Im Zweifel links. 2008 erwarb er die Wochenzeitung DER FREITAG, die er seit 2013 als Chefredakteur leitet. Zudem vertritt Jakob Augstein in der Gesellschafterversammlung des Spiegel-Verlages den 24prozentigen Anteil der Familie Augstein.



Als Buchautor machte Augstein mit zwei Titeln auf sich aufmerksam: In Die Tage des Gärtners: Vom Glück, im Freien zu sein (Hanser, 2013) reflektiert Augstein die Tätigkeit des Gärtnerns weniger in Form eines praktischen Ratgebers, sondern als philosophisch geführten Diskurs über Gärtnern und unser Verhältnis zur Natur. Im Wahljahr 2013 legte Augstein ein Buch vor, das die Wähler aufrütteln möchte: SABOTAGE: Warum wir uns zwischen Demokratie und Kapitalismus entscheiden müssen (Hanser, 2013). Darin warnt er vor einem Finanzkapitalismus, der uns unserer demokratischen Werte beraubt. 2011 wurde Augstein für sein publizistisches Engagement mit dem Bert-Donnepp-Preis ausgezeichnet.



Augstein ist verheiratet und hat drei Kinder.

