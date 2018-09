Unsere ungerechte Gesellschaft

Heinz Bude

Das Gefühl der Welt

Über die Macht von Stimmungen

Carl Hanser Verlag, 2016



In seinem neuesten Buch analysiert der Soziologe Heinz Bude ( Jahgang 1954), die Stimmung in unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Das typisch deutsche Wort "Stimmung“, das verschmilzt, was im Englischen in mode und atmosphere geteilt ist, drückt für Bude eine schwer greifbare aber gleichwohl beschreibbare "soziale Realität“ aus. Der Autor rekonstruiert in atmosphärischen Stippvisiten die früheren Stimmungslagen in der Bundesrepublik.



Die Gegenwart sieht er vor allem von berechtigten Abstiegsängsten der unteren Mittelschicht gekennzeichnet und einem mehr oder weniger diffusen Unbehagen an der Entwicklung des Kapitalismus. All dies führe zu einer "generellen Stimmung der Gereiztheit“, die sich in der "Publikumsdemokratie“ des digitalen Zeitalters auch ungebremst Bahn bricht. Die Bestätigung der eigenen Angst oder des eigenen Hasses durch einschlägige Foren und Resonanz im Internet verstärkt so die Wut und schlägt sich als die gegenwärtig aufgeheizte Stimmung im Land nieder.