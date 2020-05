Auswanderer in Corona-Zeiten

Viele Auswanderer ringen nicht nur mit den fast überall angeordneten Geschäftsschließungen oder Mobilitätseinschränkungen, sondern auch mit länderspezifischen Versorgungsengpässen und der örtlichen Bürokratie. Vor allem im Tourismus-Sektor ist jetzt verlorener Umsatz nicht mehr aufzuholen. Wer kein solides finanzielles Fundament hat, steht vor dem finanziellen Ruin.

Die Deutsche Annett Schrank führte vor rund 13 Jahren die Liebe nach Rom. Nach anfänglichen Schwierigkeiten baute sie sich eine Existenz als Reiseführerin mit mehreren Angestellten auf. Doch seit Corona ist ihr Geschäft vollständig zum Erliegen gekommen. Die Touristen bleiben weg, die Sehenswürdigkeiten sind gesperrt. Sie sagt: „Es ist eine Katastrophe. Wir stehen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch als Familie kurz vor dem Zusammenbruch. Aber hier streitet sich niemand um Klopapier.“

Auf der thailändischen Insel Koh Samui führt Sam Gruber eine kleine Ferienanlage. Er hat das Problem, dass seine europäischen Gäste Thailand während der Corona-Krise vorerst nicht verlassen wollen. Am Hotelpool scheint die Krise weit weg – doch was, wenn sich die Lage zuspitzt? Grubers Sorge: „Ich kann auf Dauer die Verantwortung in einem fremden Land wie Thailand für meine Gäste nicht übernehmen“.

Auf Mallorca beliefert der gebürtige Franzose Antoine Lacoste normalerweise die gehobene Hotellerie mit typisch französischen Backwaren wie Croissants oder Baguettes. Seit die Hotels geschlossen haben, versucht er jetzt Privatpersonen für seine Produkte zu begeistern. Ob das gelingt?