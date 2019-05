Azubi-Mangel im Handwerk

Jürgen Rudeck aus Grünkraut im Allgäu leistet seit Monaten ein enormes Arbeitspensum. Vor Aufträgen kann sich sein mittelständisches Unternehmen kaum retten. Deshalb ist der 61-jährige Lackierermeister dringend auf der Suche nach Mitarbeitern. „Die Auftragslage ist nicht nur heute gut, sondern schon das ganze Jahr. Wir könnten viel mehr machen, wenn wir mehr Leute hätten!“ Genau da liegt das Problem. Handwerksbetriebe wie die von Jürgen Rudeck leiden in Deutschland zunehmend unter Nachwuchs-Mangel. Im vergangenen Jahr blieben fast 57.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Jürgen Rudeck hat derzeit einen einzigen Azubi: Hamed Bajami. Für den jungen Asylbewerber aus Afghanistan ist die Ausbildung zum Maler und Lackierer eine Chance. Allerdings bedroht die unsichere Bleibeperspektive der Asylbewerber Rudecks Zukunftspläne: „Es wäre eine Katastrophe, wenn die ihre Arbeitserlaubnis verlieren sollten“. Nun hat sich eine junge Praktikantin angekündigt: Ramona ist 22 Jahre und möchte als Lackiererin arbeiten. Ob Rudeck sie von seiner Firma wird überzeugen können?

Einige Handwerkerbetriebe gehen sogar noch einen Schritt weiter im Kampf gegen den Nachwuchsmangel. Mit einem exklusiven Azubi-Camp will Michael Gürtler junge Menschen für seinen Betrieb anwerben. Fünf Tage Abenteuer mit Gleichaltrigen fern von zu Hause: Teambuilding, Baustellen-Besuche und Boxtraining stehen auf dem Programm. Auch der 16-jährige Karl ist mit dabei und macht sich in den Tests gut. Michael Gürtler sähe ihn gern in seinem Betrieb. Wird sich Karl am Ende tatsächlich für eine Ausbildung als Installateur entscheiden?