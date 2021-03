Die letzten Schwammtaucher

Im Mittelpunkt der Reportage steht Pantelis Georgantis, einer der letzten Erben der alten Schwammtaucher-Tradition. Der Film dokumentiert seinen täglichen Überlebenskampf, zeigt einen Alltag, der so hart wie gefährlich ist. Seinen Bruder Nikolas hat Pantelis vor Jahren bei einem Tauchgang verloren. Auch er selbst kam bei einem Tauschgang in 60 Meter Tiefe zu schnell nach oben, ohne den Druck auszugleichen: Wegen der Dekompressionskrankheit hat er heute ein gelähmtes Bein. Trotzdem taucht er jeden Tag in die Tiefe. Weil seine Familie von etwas leben muss, aber auch weil er selbst nicht ohne das Tauchen leben kann. „Da unten ist eine andere Welt, ein anderes Leben. Da vergesse ich alle Sorgen. Da bin ich wie ein König“, sagt er. Früher war Pantelis Bankangestellter. Aber in der Bank konnte er nicht „atmen“. So hat er seinen Job hingeschmissen und sich ein Schiff gekauft. „Das Schwammtauchen ist über die Generationen ins Blut der Kalymnioten übergegangen“, sagt der Schwammfabrikant Manolis Makryllos. „Es ist wie Haschisch. Sie können es einfach nicht lassen.“ Heute, da die harte und gefährliche Arbeit des Schwammtauchers so wenig einbringt, setzen viele Kalymnioten ihre Hoffnung statt dessen auf den Tourismus: Ist die Schwammtaucherei bald nur noch ein Mythos, der Tauch-Touristen nach Kalymnos zieht?