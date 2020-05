Festung Europa

Tausende Menschen harren an der griechisch-türkischen Grenze aus, in der Hoffnung, in die EU zu gelangen. Die Situation ist dramatisch, und doch überwiegt die Angst, die Flüchtlingskrise von 2015 könne sich wiederholen.

Beitragslänge: 32 min Datum: 22.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.07.2020