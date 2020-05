Infizierte Wirtschaft

Für zahllose kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland ist derzeit ungewiss, wie sie die Corona-Krise überstehen sollen – wenn überhaupt. Mindestens 25 Prozent von ihnen werden ihre Angestellten in den kommenden Wochen in Kurzarbeit schicken. Nun werden viele kreativ – wie Hartmut Funke aus Sachsen. Bis vor wenigen Wochen wurden in seiner Stickerei Tischdecken, Gardinen, Bekleidung und Maßanfertigungen hergestellt. Als die Bundesregierung den Kampf gegen das Virus aufnahm, spürten sie dort die Folgen sofort – das Geschäft brach zusammen. Der Unternehmer beschloss, sein Wissen und seine Maschinen im Kampf gegen Corona einzusetzen. 19 Angestellte produzieren nun jeden Tag 1000 Schutzmasken aus Baumwolle.

Da medizinische Atemschutzmasken bisher kostengünstig überwiegend aus China importiert wurden, ist der Bedarf in Deutschland momentan grenzenlos. 20 Millionen Masken hat die Bundesregierung kürzlich an die Länder ausgeliefert. Zu wenig, beklagen Kliniken und Pflegeheime.

Auch an Neutralalkohol für die Herstellung von Desinfektionsmitteln mangelt es den Apothekern mittlerweile. Die Inhaber der Schnapsbrennerei Bärwurz-Quelle, Christina und Johannes Anleitner aus dem bayrischen Bad Kötzting, stellen deshalb nun auch neben Gin Neutralalkohol her. Die Anfrage ist so hoch, dass auch ihnen bald der Alkohol auszugehen droht.

„Re:“ begleitet mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer in den ersten Wochen der Krise. Wie gehen sie mit der Verantwortung für ihre Mitarbeiter um? Wie lösen sie die vielen Probleme, die eine sofortige Produktionsumstellung mit sich bringt?