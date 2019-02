Kampf dem Kinderspeck

Im finnischen Seinäjoki müssen die Schüler in allen Fächern sportliche Aufgaben erfüllen. Dazu kommen gesunde Mahlzeiten – vom Gesundheitsamt bezahlt und bestimmt. Heute sind die Kinder messbar schlanker und fitter als vor sechs Jahren, als noch rund um Seinäjoki Finnlands dickste Kinder lebten. In Deutschland entscheiden meist die Eltern, ob die Kinder am Schulessen teilnehmen oder nicht. Viele überlassen die Essenswahl sogar ganz ihren Kindern. Projekte wie im finnischen Seinäjoki sind Vorbilder – und es gibt auch in Deutschland Initiativen, die dem Kinderspeck den Kampf angesagt haben.