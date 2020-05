Misswahl im Wandel

Nun werden laut Veranstalter authentische Frauen gesucht, die eine Botschaft haben. „Empowering Authentic Women“ ist das neue Motto der Miss Germany Cooperation, die seit über 60 Jahren ein Familienunternehmen ist. Der jüngste Spross der Missen-Macher, der 24-jährige Max Klemmer, will das traditionelle Konzept auf links drehen. Das ist der Grund, warum Leonie von Hase sich beworben hat. In einem Online-Store verkauft sie Vintage-Kleidung und erhofft sich durch die Teilnahme mehr Aufmerksamkeit für ihr nachhaltiges Geschäftskonzept. Neben Authentizität müssen die Kandidatinnen noch etwas mitbringen: einen Instagram-Account. Denn ohne die sozialen Medien läuft nichts bei der „New Miss Germany“. Das weiß auch Nadine Berneis. Sie dokumentiert als amtierende Miss Germany 2019 pflichtgemäß alle Termine für ihre Follower im Netz. Sie hält den neuen Ansatz für überfällig. Bereits bei ihr fiel immerhin die Bikinirunde erstmalig aus. Undenkbar auch, dass sie als ausgebildete Polizistin ein Jahr lang Autohäuser eröffnet oder auf Hochzeitsmessen posiert – wie es früher üblich war. Während Horst Klemmer die Missen in den 80er Jahren noch in Dorfdiscos gecastet hat, wirkt das Unternehmen heute eher wie ein Start-Up. Für Max Klemmer ist die Herausforderung groß: Er wird daran gemessen, ob der versprochene Wandel Frauen wie Leonie überzeugt - oder bloß eine sehr clevere Marketing-Strategie ist.