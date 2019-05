Raus aus Serbien?

Shqiprim Arifi soll die schwierige Situation im Preševo-Tal nun verbessern. Vor drei Jahren wurde der in Deutschland aufgewachsene 43-Jährige zum Bürgermeister gewählt. Arifi glaubt aber nicht, dass ein Gebietsaustausch mit Kosovo etwas an der Rückständigkeit Preševos ändern würde. Er ist überzeugt, dass die Bewohner mehr Eigeninitiative zeigen sollten, denn nicht an allem ist die Regierung in Belgrad schuld. Gemeinsam mit seiner neu gegründeten Partei ‚Alternative für Veränderung’ will Arifi alte Parteistrukturen aufbrechen und mit der serbischen Regierung und mit internationalen Geldgebern zusammenarbeiten. Mit deren Unterstützung will er die marode Infrastruktur sanieren und Arbeitsplätze schaffen. Eine Herkulesaufgabe, die Zeit kostet. Vielen Bewohnern Preševos, wie den Ladenbesitzern Llokman und Rexhep Rexhepi, geht das zu langsam. Sie glauben nicht, dass der neue Bürgermeister wirklich etwas bewirken kann. Sie schmieden eigene Pläne: den Wegzug aus Preševo. "Re:" begleitet Shqiprim Arifi bei seinen Bemühungen, die Probleme des Preševo-Tals zu lösen.