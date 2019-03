Tausche Zeche gegen Laufsteg

Der Tag schien für Christian immer in weiter Ferne zu liegen, aber jetzt ist er da: Seit dem 21.12.2018 wird keine Kohle mehr gefördert, die Kumpel sind mit den letzten Abrissarbeiten unter Tage betraut und bereiten sich parallel auf ihren ganz großen Auftritt im Rampenlicht vor. Matthias Bohm, Gründer der jungen Gladbecker Modefirma „Grubenhelden“, verarbeitet abgelegte Bergmannskleidung zu neuer Mode. Für sein Debüt auf der Fashion Week in New York nimmt er, neben professionellen Models, echte Bergmänner mit.