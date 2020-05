Traumjob Butler

Matthias Schulz ist 50 Jahre alt und gelernter Speditionskaufmann. Jahrelang arbeitete der Hamburger im Frachtgewerbe, dann führte er ein Fitnesscenter. Doch wirklich glücklich war er in seinem Berufsleben nie. Irgendwann erfuhr er von der „International Butler Academy“. Hier kann man sich für 14.500 Euro zum Serviceprofi ausbilden lassen. Der Gedanke, Butler zu werden, elektrisiert Matthias Schulz. Er kündigt seinen Job und beginnt im September 2019 einen achtwöchigen Ausbildungskurs an der niederländischen Diener-Schule. Die Kurse sind meist ausgebucht, die Teilnehmer kommen aus aller Welt. „Re:“ begleitet Matthias Schulz bei seiner Ausbildung, die Ehrgeiz und Ausdauer verlangt. Die Tage sind bis zu 16 Stunden lang, freie Wochenenden gibt es nicht. Auf dem Stundenplan stehen der korrekte Umgang mit Antiquitäten, Schmuck- und Zigarrenkunde und internationale Etikette - natürlich. Doch das Berufsbild hat sich verändert. Ein Butler muss heute auch Bodyguard sein - vor allem, wenn die Arbeitgeber Industrielle oder Adlige sind, deren Familien von Entführung und Erpressung bedroht sind. Daher gehören auch Sicherheits- und Fahrtrainings zur Ausbildung. Und wie schlägt sich ein frischgebackener Butler im echten Leben? Dieser Frage geht die Reportage im Chateau Wittem nach, dessen Hausherrin gerade auf der Suche nach dem richtigen dienstbaren Geist für sich und ihr Anwesen ist. „Re:“ über einen Beruf, der anachronistisch anmutet - wegen der weltweiten Nachfrage und einem veränderten Sicherheitsbedürfnis steht den Dienern in Livree allerdings eine rosige Zukunft bevor.