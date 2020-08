Unser Sommer in Griechenland

Griechenland hat die Corona-Krise im europäischen Vergleich bis jetzt gut gemeistert. Von entscheidender Bedeutung ist nun die touristische Sommersaison. Die Branche trägt gut 30 Prozent zur jährlichen Wirtschaftsleistung bei. Seit dem 15. Juni dürfen Saisonhotels wieder öffnen. Die Ferieninsel Kos lebt vom Pauschaltourismus. Doch noch immer gehen wegen Corona Stornierungen ein und werden Flüge abgesagt. Matina Christodoulidou, Eigentümerin mehrerer Hotels, hat sich entschieden, wenigstens zwei ihrer fünf Häuser zu öffnen. Noch wenige Stunden vor dem Start paukt sie mit den Mitarbeitern Verhaltensregeln: „Abstand, Abstand, Abstand!“ Die Gäste sollen sich sicher fühlen. Nicht zuletzt aus Solidarität mit den Gastgebern haben viele Stammgäste auch in diesem Jahr wieder gebucht. In ihrer Lieblingsstrandbar ist das Bestellen und Bezahlen jetzt berührungslos mit einer App organisiert. „Wir lassen uns den Urlaub vom Virus nicht vermiesen.“ Für den Notfall wurden auf Kos zusätzlich zur kleinen Krankenstation zwei Container aufgestellt. Darin befinden sich ein Labor für Schnelltests und zwei Isolierbetten. Schwierige Fälle müssen nach Athen ausgeflogen werden. Zwei Fährstunden südlich von Kos, auf Tilos, ist die Situation noch kritischer: Es gibt nur einen Arzt und viele der rund 500 Einwohner gehören zur Risikogruppe. Bürgermeisterin Maria Kamma fühlt sich in einer Zwickmühle: „Wir brauchen mehr Schutz für unsere Insel, aber wir brauchen auch die Einnahmen aus dem Tourismus“.