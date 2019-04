Vier Eltern und ein Kind

Nun teilen sie sich das Sorgerecht für Quinten. Alle Einzelheiten sind in einem Vertrag geregelt. Offiziell sind bis jetzt aber nur Quintens biologische Eltern, Gabriella und Steven, seine Erziehungsberechtigten. Doch das soll sich mit einem neuen Gesetz ändern, denn immer mehr Menschen in den Niederlanden setzen auf diese Familienform. Der Film begleitet die Familie durch ihren Alltag und bildet eine in Europa bislang einzigartige gesellschaftliche Debatte ab, in der es um die Anerkennung und Gleichberechtigung alternativer Familienplanung geht.