Die Currywurst wird 70

Darüber kann Mirko Großmann in der Hauptstadt nur lachen. Der Geschäftsleiter des Traditionsimbisses „Curry36“ kennt die Wahrheit: Herta Heuwer sei es gewesen, die 1949 in Berlin-Charlottenburg zum ersten Mal ihre „Chillup“-Soße über die Wurst schüttete. Doch seit damals hat sich in Berlin einiges geändert: Wo früher die Arbeiter der Republik verköstigt wurden, lassen es sich heute internationale Touristen und Szenegänger schmecken. Aber auch die Hansestadt Hamburg und der Unternehmer Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe buhlen um die Urheberschaft. Wer hat das Land als erster mit Currywürsten beglückt? Das abschließende Urteil der Historiker steht noch aus. Egal, wo sie herkommt: Die Erfolgsgeschichte der Currywurst steht beispielhaft für das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und weil sich der Geschmack der Kundschaft langsam ändert, bietet man inzwischen auch vegetarische und sogar vegane Varianten an. Ist das die Zukunft der fetten Currywurst?