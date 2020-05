Welche Rechte haben Tiere?

Frederieke Schouten ist studierte Tierärztin und kämpft dafür, die Verhältnisse in der Fleischindustrie zu verbessern. Sieben Jahre lang hat sie in der Schweinemast gearbeitet, hat versucht, innerhalb des Systems für mehr Tierwohl zu sorgen - ohne Erfolg. Dann schmiss sie ihren Job hin, wechselte die Seiten und gründete mit anderen Tierärzten die Organisation „Caring Vets“. Der Tierärzte-Verband weist nicht nur auf schlimme Zustände in den Ställen hin – die Mitglieder überprüfen auch jene Betriebe, die als vorbildlich gelten. Dabei werden sie manchmal auch positiv überrascht, wie tierfreundlich Bauern sein können. Während ein Schweinezüchter mit seinen Tieren über ein Feld joggt, spricht sich ein Hühnerbauer für vegane Ernährung aus. Tierärzte und Landwirte in den Niederlanden versuchen, neue Wege zu gehen.

Der Polizist Erik Smit ist im Auftrag des niederländischen Staates für das Wohl von Haustieren zuständig. Er gehört zur „Dierenpolitie“, zur Tier-Polizei. Seit 2011 sorgt diese Abteilung für die Einhaltung von Tierrechten. Während seiner Arbeit erlebt er kuriose Momente und manchmal grobe Tierquälerei. In manchen Situationen sind Smit die Hände gebunden, denn nicht alles, was verwerflich erscheinen mag, ist auch illegal – noch nicht. Das zu ändern, ist Anliegen der Tierschutz-Partei, die seit einigen Jahren sogar im niederländischen Parlament sitzt. Und deren Einfluss auf die Öffentlichkeit und Politik scheint zu wachsen.