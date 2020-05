75 Jahre Kriegsende

Beate Bornmüller in der Gedenkstätte Brauweiler, wo die Nationalsozialisten ein Arbeitslager betrieben haben. Ihr Vater musste als Schüler Bomben entschärfen, Ihr Großvater war bei der SS.

Quelle: Iris Toussaint

"sonntags" zeigt, wie Kriegstraumata bis in die Generation der Kriegsenkel Wirkung haben und stellt einen Gründer der christlichen Friedensbewegung "Pax Christi" vor. Das "vereinte" Europa ist aus den Trümmern hervorgegangen, ist es auch in der Corona-Krise stark?



Außerdem: Ein Projekt des "Willy Brandt Center" ermöglicht Begegnungen und begleitet deutsche und israelische Studierende in Jerusalem und Nürnberg, es sucht neue Wege in der Frage: Wie werden nach 75 Jahren die Erinnerung präsent gehalten und für junge Menschen interessant?