Wohlverdiente Auszeit

Verlag Andere Zeiten (2014)

Hardcover, 104 Seiten



Die Autoren nehmen sich der vielen Bilder an, die dem nachdenklichen Leser zum Thema „Urlaub“ in den Kopf kommen könnten: von Stress zu Vorfreude, von der Flüchtigkeit der Zeit bis zum großen Glück werden eine Vielzahl von Gefühlen angesprochen, in kreativen Dialogen gespiegelt und durch klug gewählte Zitate, Geschichten und Gedichte historischer Persönlichkeiten garniert.



Das Buch lädt zum geistigen Verweilen ein, zum Nachdenken über die existenzielle Tiefe der Urlaubserfahrung als Ausbruch und Unterbrechung der Normalität, die laut der Autoren eine zutiefst religiöse Beschäftigung sei. Und so finden sich, nicht überraschend, auch Bibelzitate, irische Reisesegenssprüche und meditative Texte.



Spannend wird die Lektüre dadurch, dass die einzelnen Kapitel jeweils von durchlaufenden, parallelen Reiseerzählungen, so unter anderem einer Pilgerwanderung nach Santiago de Compostela, illustriert und verbunden werden.



Zeit ist der Titel und das Thema des Buches. Und Zeit nehmen sollte man sich auch, um in Ruhe in sich selbst hineinhören zu können, was die Texte, Gedankenvorschläge und Gedichte in einem selbst auslösen. Bei aller Reiselust bei sich selbst ankommen: Dieses Versprechen mag sich beispielsweise während einer echten Urlaubsreise durchaus erfüllen.