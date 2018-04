Alexandra Vacano bietet "TV fürs Leben"

Alexandra Vacano: Denke ich an meine Kindheit zurück, dann war der Sonntag immer ein Arbeitstag in unserer Familie. Meine Eltern betrieben ein Restaurant, und sonntags war meist der arbeitsreichste Tag der Woche. Stress, Hektik - das habe ich lange mit dem wöchentlichen Feiertag verbunden. Deswegen weiß ich es jetzt um so mehr zu schätzen, sonntags mal richtig abschalten zu können. Das heißt für mich: Zeit mit Familie und Freunden verbringen, mit einem dicken Wälzer auf's Sofa flezen und bei Spaziergängen den Gedanken freien Lauf lassen - alles Dinge, für die unter der Woche wenig Zeit bleibt und die Kraft geben für die kommende Woche!