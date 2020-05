Anfang - Aufbruch - Auferstehung

Ostern wird in einer Zeit gefeiert, in der die Natur im Aufbruch ist: Nach dem langen Winter grünt es endlich wieder und im Tierreich gibt es reichlich Nachwuchs. Christen feiern an Ostern die Auferstehung Jesu Christi und den Glauben daran, dass der Tod nicht das Ende ist. Wenn der Tod nicht das Ende ist, was kommt dann danach?